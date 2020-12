Zandras mode och trender i en intervju med ASKET

ASKET grundades 2015 med mål att skapa och leverera den perfekta t-shirten. Idag står varumärket för ett gediget arbete mot fast fashion, för en mer hållbar garderob och modeindustri genom att utbilda sina kunder i klädvård, värdet på plaggen de producerar samt hållbarhet. August Bard Bringéus och Jakob Dworsky som tillsammans skapade ASKET vill se en förändring i modebranschen och ett förändrat konsumentbeteende genom att erbjuda en ny affärsmodell. ASKET står för zero compromise garments, full transparency och the permanent collection. Idag pratar jag kreativt entreprenörskap, hållbarhet och en förändrad modebransch tillsammans med Jakob Dworsky, medgrundare av ASKET.

Att endast fokusera på en utvald permanent kollektion har öppnat andra dörrar såsom ett helt nytt och bredare storlekssystem vilket vi också valt att kombinera med att sälja direkt till våra kunder. Vi kör online only och inga återförsäljare. Vi vill ha en direktkontakt med kunden så att vi kan ta in mycket feedback och involvera kunden i vårt varumärke. Vidare har vi gjort en resa från att vara produktfokuserade till en mission att få folk att konsumera mindre kläder, vilket vi gör genom våra kläder. Det vi ser oss göra är att förändra ett konsumtionsbeteende, det vill säga end era of fast consumption. Vi vill få folk att köpa färre plagg som man istället vårdar och tar hand om. Denna tanke föddes hos oss när vi själva var nere i fabrikerna och insåg hur hårt jobb det är och hur mycket resurser som går åt även i bättre produktionsländer. Vi vill utbilda folk kring detta och få våra kunder att bry sig om sina plagg igen.