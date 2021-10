Explosionen i Fliseryd – det här vet vi i nuläget

• Under onsdagseftermiddagen uppdaterade polisen om läget. Mannen i 40-årsåldern hade anträffats skadad i armen i Fliseryd under morgonen, men under utredningens gång framkom det att mannen istället kunde ha skadats på en adress i Långemåla. Nationella bombskyddet var på plats på båda adresserna och sökte efter spår av en detonation eller andra farliga föremål utan resultat.