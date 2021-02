En stad i utveckling och ännu ett brev till regeringen

I torsdags träffade jag Marianne, en fantastisk engagerad Kalmarbo med ännu fler goda idéer för hur vi kan levandegöra staden. Vi sågs över en coronasäker lunch på Postgatan (fantastisk god kyckling by the way) Och hon är inte ensam, vi får löpande in många förslag och jag och Marianne kom fram till att vi tillsammans ska tratta ner det engagemanget och göra något konkret av det. Kalmar Citys klassiska samverkansmodell ”tratten” går att applicera även på Kalmarborna och eftersom Mariannes tankar går precis hand i hand med våra så känns det självklart att börja med hennes.