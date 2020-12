Insändare: ”Det finns inget vaccin mot ensamhet”

Enligt siffror från Socialstyrelsen finns än så länge inga statistiska belägg för att pandemin hittills har inneburit att fler tagit sina liv. Samtidigt begås många självmord under just jul och nyår. Nu gäller det att hålla i och att vi tar hand om varandra i krisen. Vi vet att krisens konsekvenser i termer av närståendes dödsfall, arbetslöshet, ekonomisk osäkerhet och ofrivillig social isolering är riskfaktorer för psykisk ohälsa och självmord i samhället. Vi vet också att de som hade en tuff situation innan krisen riskerar att bli ännu mer utsatta. Den stundande julen bör mana till eftertanke. Vem i din omgivning behöver en vänlig hälsning, din närvaro och omtanke just nu?