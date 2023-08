15. Dagens boktips: ”Att sticka för livet – Ett hantverk för ro och revolution” av Loretta Napoleoni

Personal från Kalmar stadsbibliotek tipsar om sommarens bästa böcker – som passar lika bra på stranden som under sena sommarkvällar. Under juli delar vi med oss av dessa på KalmarPosten.se och ett tips per dag läggs ut på vår hemsida i 26 dagar. Tipsen sammanställs även i tre sommarnummer av tidningen. Trevlig läsning!