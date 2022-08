Aggressiv man på sjukhuset åtalas – personal och patienter låste in sig

Det hela började med att den misstänkte mannen ska ha ramlat med sin elsparkcykel i ett påverkat tillstånd, och sökte då hjälp på sjukhuset. Detta var den 25 september 2021, mitt under pågående pandemi. Mannen ska ha kommit till akutentrén och ville komma in, personal ställde kontrollfrågor kring covid-19 vilket gjorde honom upprörd och han ska då ha börjat slå på rutan till receptionen och peka finger, samt spottat på rutan och kastat elsparkcykeln på golvet. Han ska även ha jagat personal utanför huvudentrén. Vid akutintaget ska han ha slagit sönder en ruta och tog sig sedan in i intaget till akuten. Där ska han ha hotat och kastat föremål mot personalen, samt skrikit diverse glåpord till sjukhuspersonalen. Flera personer ska ha ringt polisen.

Två personer ur sjukvårdspersonalen ska ha försökt lugna ner mannen och hjälpa honom med hans skador genom att ta in honom på ett av undersökningsrummen. Det ska dock inte ha gått att vårda mannen då han var för aggressiv. I förhör har personal uppgett att mannen var hotfull i sättet, hade svårt att vara still och att det kom blod på såväl personal som utrustning. Mannen ska ha tagit en brits och slängt den mot en av kvinnorna ur personalen som befann sig i rummet. Den hamnade halvvägs över en omläggningsvagn som används på akuten. Sedan ska han ha kastat två stolar mot kvinnorna. De har i förhör uppgett att de undvek att bli träffade genom att söka skydd bakom andra möbler och genom att hoppa åt sidan. Sedan försökte de ta sig ut ur rummet och ut till akutmottagningen. Där hade personal låst in sig i receptionen tillsammans med en patient. Personal från akuten plockade in de livrädda patienterna från väntrummet för att de inte skulle komma i kontakt med mannen, och de patienter som stod utanför receptionen ombads lämna och springa därifrån.