Anders Bagge gästar Kalmar – ska inspirera musiker

Folkkära Anders Bagge har en lång karriär bakom sig som musikproducent, låtskrivare och artist. Länge var han en av jurydeltagarna i Idol i TV4, men han har även medverkat i Masked Singer och under 2022 trotsade han sin scenskräck och deltog i Melodifestivalen med låten “Bigger Than The Universe”. Han slutade på en andra plats i tävlingen.