I tisdags kom en man i 50-årsåldern in till polisstationen i Kalmar för att ansöka om ett pass till ett barn som är under 15 år. För att göra det krävs ett medgivande från båda vårdnadshavarna. Ansökan som mannen lämnade in hade två underskrifter – men polisen fattade misstankar om att något inte stod rätt till.