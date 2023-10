KalmarPosten hälsar på Astrid en dag i slutet av september. Astrid är lika färgstark som huset och välkomnar oss in genom entréporten. Huset består egentligen av två lägenheter, men har sedan Astrid och hennes familj tog över huset aldrig nyttjats av fler.

I entréhallen leder en trappa upp till ena ytterdörren till bottenplanet i huset. Vi stiger in i en varm hall som smyckats av pinaler, minnen och inredning under 47 års tid. Sonen Mikael Franzén som är med beskriver det som att gå in i ett dockskåp.