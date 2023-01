Bank kunde stoppa pågående bedrägeri – man nära att bli av med pengar

Under onsdagen ska en man i 35-årsåldern ha blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Det var under dagen som mannen blev kontaktad av två bedragare som utgav sig för att jobba åt Telenor. Via sms ska de ha skrivit till mannen att han tagit ett abonnemang och köpt en telefon. På grund av detta skulle mannen ringa ett telefonnummer som stod angivet.