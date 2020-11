Barnens konstverk auktioneras ut – samlar in pengar till sjukhuset

Under adventshelgerna fick alla barn som besökte shoppingcentret bli en del av ett stort konstverk som nu har delats upp i fyra tavlor. Totalt medverkade över 300 barn. Under vecka 44 hängde konstverken på Kalmar Konstmuseum, men nu ska tavlorna auktioneras ut för att samla in pengar till Barnkliniken och lekterapi på Länssjukhuset i Kalmar.