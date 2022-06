Bemanningsläget inom omsorgen inför sommaren under kontroll: ”Mycket positivt”

Bemanningsläget inom äldreomsorgen inför sommaren har varit ett stort huvudbry för Kalmar kommun. I januari hade omsorgsförvaltningen endast fått in ansökningar som motsvarade 60 procent jämfört med året innan. Nu har man dock läget under kontroll och det är tack vare en mängd åtgärder som att:

– Bemanningsläget inför sommaren är och har varit ansträngt. I nuläget är det dock under kontroll, vilket känns mycket positivt. Både chefer och medarbetare har ställt upp för verksamheten och gjort ett oerhört aktivt rekryteringsarbete under våren för att vi ska kunna säkra en god vård och omsorg under semestermånaderna. Vi har drygt 1300 medarbetare i omsorgsförvaltningen och det känns bra att de medarbetare som har önskat huvudsemester i sommar har kunnat beviljats det, säger förvaltningschef Mattias Ask, i ett pressmeddelande.