Beskedet: Nya regler för fyrverkerier i Kalmar kommun inför nyår

– Vi måste agera eftersom många hundar och andra djur far enormt illa av fyrverkerier och smällare under nyårshelgen. Vi har även sett flera exempel på när fyrverkerier till exempel skjutits in i butiker. Dessutom har vi fått in medborgarförslag med önskemål om ändrade regler. Efter att ha omvärldsspanat på hur andra kommuner gör har vi nu kommit fram till den här förändringen i våra lokala föreskrifter, säger Dzenita Abaza (S) i ett pressmeddelande. Hon är kommunalråd och den som drivit frågan.