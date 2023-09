Besöksnäringen blomstrade i Kalmar i sommar

– Kalmar har ett starkt utbud under sommaren och det ska vi vårda och fortsätta att stärka, men det är också viktigt att utveckla utbudet under andra delar av året, till exempel genom att värva evenemang och möten. Vi arbetar för att Kalmar ska ha många starka reseanledningar året runt. Hatstore Arena är ett bra exempel på en satsning som har gett oss helt nya möjligheter. I höst stannar till exempel både Darin och Lars Winnerbäck till i Kalmar under sina arenaturnéer, säger Marcus Larsson, chef Möten och evenemang, Destination Kalmar, i ett pressmeddelande.