Besviken Stenmark är KFF:s nya dirigent: ”Får inte hända”

Talangen växer in i rollen efter kollega Elms frånvaro.

– Vi kommer fel in i det. De får göra lite för enkla match. Sedan är det en svårt match men det får inte hända att vi släpper in fyra mål. Sedan skulle Malmö ha haft en utvisning. Det är solklart ett rött kort, vilket är möjligen avgörande. Vi kan dock inte stå här och gnälla över det när vi släpper in så många mål, säger Johan Stenmark.