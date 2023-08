BILDSPEL: Sång och dans lockade många besökare

Under fredagen var det många människor som bestämde sig för att besöka den södra delen av Kalmar. Det var nämligen dags för artisterna från årets Funkisfestival i Kalmar att uppträda på Krusentiernska gården. En stor publik fick njuta av åtta stycken bidrag med låtar som ”My heart will go on ” och ”Jag vill vara din Margareta”. De var bara några av låtarna som lockade upp publiken till dans.