Vinden lugnare – polisen återkallar uppmaning om att stanna hemma

SMHI har gått ut med en gul varning för plötslig ishalka i Kalmar län och på Öland. Det är på grund av regn som passerat under natten mot måndag som följts av låga temperaturer där våta vägbanor kan frysa.

Det har under natten varit kraftiga vindar i länet där ett flertal vägar är påverkade. Bland annat genom träd som fallit över vägarna på en flertal ställen. Vid 03.40-tiden föll en kraftledning över väg 574, norr om Slättingebygd. Vägen var helt avstängd och räddningstjänsten fanns framme på platsen.

Även flera olyckor har rapporterats in under natten och på Öland är trafikolyckor har rapporterats in och omkring 2200 hushåll på norra Öland berörs av ett strömavbrott.