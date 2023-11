Buss full av nallar till barnavdelningen: ”Kommer bli väldigt glada”

Radiokanalen Mix Megapol är just nu ute på turné runtom i landet för att dela ut nallar till sjuka barn. Under onsdagen stannade de till på länssjukhuset i Kalmar för att skänka nallar till barnavdelningen.

Under hösten har kanalen samlat in pengar till Barncancerfonden. Hittills har kanalen samlat in två miljoner kronor och anordnade i förra veckan en Nallekonsert – där varje nalle representerade 100 kronor som en lyssnare skänkt. Nallarna fick stå på scen med Darin, Mapei och bröderna Marcus och Martinus innan de skulle vidare till sina nya hem.