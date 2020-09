Clownlabbet roar inlagda barn – från Baronen

I Intersports gamla lager på Baronen bor numera två sjukhusclowner. KaBom och Mike brukade ha sin arbetsplats på sjukhusen runt om i länet, där de underhåller sjuka barn, men i och med pandemin pausades deras arbete och de blev tvungna att tänka om. Nu har Clownlabbet flyttat in i Baronen där de istället livesänder sina avsnitt!

– Nu livesänder vi fyra stycken 20-minutersavsnitt i veckan som vi lägger upp på vår hemsida och i våra sociala medier. Vem som helst kan ju titta på oss. Vi kan nå ut till hela världen nu, så det är jättebra, säger Martin Ibohm, som går under namnet KaBom.

Baronen i Kalmar har tillsammans med ägargruppen P&E Fastighetspartner AB och huvudägaren Regio ett socialt hållbarhetsarbete. Av den anledningen har Regio gått in och stöttat Clownlabbet med halva hyran för lokalen, vilket gör det möjligt för dem att tillfälligt ha sin studio i Baronen under hösten.

– Vi går inte efter manus, men har ett bestämt tema och vet hur avsnittet ska börja och sluta. Vi har försökt bygga upp bilden av att det här är vårt hem, så de första avsnitten handlade om att vi flyttade in i vårt nya hem. Sedan har vi även haft 5-årskalas för Clownlabbet med tårta och partyhattar, bland annat, säger Martin Ibohm.

I vanliga fall brukar de även vara på avdelningar på sjukhusen i Karlskrona och Växjö samt på barnmottagningen i Ljungby, men de besöken är pausade på obestämt framtid. Till clownernas stora glädje har barnkliniken i Kalmar precis meddelat att de nu öppnar upp för fysiska möten igen. Men i sin studio kan de spela in material som underhåller barnen – trots att de just nu inte får vara på plats på de flesta sjukhusen.

Anders Stenssons och Clownlabbets vägar möttes inför julen 2019, när Baronen hade event för social hållbarhet och välgörande ändamål under adventhelgerna. Clownlabbet var en del i det. När Intersport sedan flyttade ut behövdes en tillfällig hyresgäst.

– Det finns framtidsplaner för Intersports gamla yta några år framåt, men just nu behövdes andra tillfälliga hyresgäster. Jag började luska i vad vi kunde hitta för aktörer som kunde passa. Vi på Baronen tycker att det är väldigt viktigt att Clownlabbets arbete kan fortgå även under dessa förhållanden så vi var i kontakt under våren och jag sa att jag kunde lösa en lokal, vilket kändes superkul, säger Anders Stensson, och tillägger,