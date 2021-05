Covid-19 fredag: Ytterligare ett dödsfall – 21 vårdas på sjukhus

Igår visade statistiken att totalt 21 173 personer i länet konstaterats smittade av covid-19 under pandemins gång. På fredagen visar statistiken att siffran ligger på 22 412, vilket är en ökning med 1 240 personer. Dock har inte så många konstaterats smittade under dygnet utan det beror på att en datakälla från oktober 2020 inte har kommit in i statistiken.