Cykellopp hyllar vårdpersonal med segerplakett i Larmgatan

Årets upplaga av cykelloppet Hansa bygg grand prix ställdes in med anledning av coronaviruset. I veckan har årets minnesplakett över cykelloppet gjutits in i Larmgatan för tionde året i rad. Men i år ser minnesplaketten lite annorlunda ut.

I mars månad i år bestämde sig arrangörerna för Hansa bygg grand prix, Jan Hammarqvist och Ulrika Melin Wahlin, att ställa in årets cykellopp.

Nu vill arrangörerna uppmärksamma årets händelser och hylla de som jobbar inom vården. Detta genom att som traditionsenligt gjuta in en minnesplakett i Larmgatan, dock ser plaketten lite annorlunda ut.

– Ja, vi jobbar just nu på att genomföra ett proffslopp under andra former i samband med Ironman-veckan. Vi har fått en hel del riktigt intressanta kontakter och har hjälp av lag från bland annat Holland och Polen i det här, mer än så kan vi inte säga ännu. Har vi turen och hälsan med oss ska vi ganska snart kunna presentera en riktig GP-karamell, säger tävlingsledare Janne Hammarkvist.