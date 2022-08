Då öppnar Dollarstore i Kalmar

– Allt kan alltid hända, men planen är 21 oktober. Butikspersonalen ihop med ett byggteam går in i lokalen i början av oktober och börjar bygga upp butiken, vilket innebär att den byggs på 15 dagar ungefär, berättar Henrik Larsson, som är distriktschef för Dollarstore.

Hur ligger ni till just nu i arbetet med butiken?

– Vår lokal blir som en förlängning av Modehuset, fast med egen entré. Det blir en butik på cirka 2300 kvadratmeter, vilket är lite under medel jämfört med de flesta varuhusen vi har. Det kommer vara cirka 10-12 anställda inklusive butikschef. Butikschefen är tillsatt men jag kan inte gå ut med vem det är ännu. Nu är vi i slutskedet med att bjuda in till intervjuer för butikspersonal och vi har fått in över 250 ansökningar. Sista ansökningsdagen var den sista juli, så nu håller jag på med urvalsprocessen, säger Henrik Larsson.