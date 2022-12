Dags för julmarknad i Kalmar – bjuder in välgörenhetsföreningar

Men för alla förknippas inte julen med gemenskap och värme. Därför har nu arrangören bjudit in flera välgörenhetsföreningar för att ge möjlighet för dem att kunna berätta mer om sitt arbete.

På plats kommer man kunna lämna in elkraft till Ukraina via Vasa kyrkan, lämna in julklappar till utsatta barn i Kalmar och höra med om IFK Kalmar och Kalmar FF:s arbete med för flickor och pojkar, för att nämna några.