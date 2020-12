De flesta tror fel om vanligast brandorsak i juletid

96 procent av de tillfrågade svenskarna trodde att levande ljus är den vanligaste orsaken till bränder under julen. Men så är det inte.

På uppdrag av Försäkringsbolaget IF och Sos Alarm har Novus undersökt svenskars kunskap kring brandrisker i hemmet och hur bränder lämpligast ska hanteras.

Under december och januari får Sos Alarm allra flest larm om bostadsbränder, drygt 20 om dagen. Så många som 96 procent av de tillfrågade undersökningen trodde att levande ljus var var den vanligaste orsaken till bränder den här tiden.

– Många av våra traditionella rätter, som julskinkan, tillagas under en lång tid – ibland till och med över natten utan uppsikt. När många kök går på högvarv i julstöket kan spisfläkten vara en oväntad källa till bränder. Om lager av fett från matlagning samlats i filtret i fläkten kan en eld på spisen snabbt förvärras, och om man har riktig otur kan den sprida sig till andra delar av huset via fläktkanalen, vilket kan leda till en stor brand, säger Josefin Hamilton som är ansvarig för skadeförebyggande arbete på If.