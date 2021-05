De har startat projektet Träna för livet – gruppträning för cancerpatienter

Victoria Vestman leder projektet Träna för Livet på Malkars i Kalmar och i Färjestaden, där man erbjuder gruppträning för cancerpatienter under behandling. Tanken på en sluten träningsgrupp för personer som befinner sig i samma situation föddes när hon själv drabbades för cancer för två år sedan.

– Varför inte vara med när vi har möjligheten? Vi har salarna och personal. Det betyder mycket för dem som kan komma hit. Det kändes väldigt naturligt och jättebra att vara med att starta upp detta. Man blir också väldigt ödmjuk. Träning är för alla, men alla kanske inte har samma möjligheter att träna på det sättet som våra andra medlemmar gör. Det är en jätteviktig grupp och väldigt utvecklande för mig som togs in som en konsult i gruppträningsperspektiv kan man säga.

Eftersom personer under en cancerbehandling är infektionskänsliga får deltagarna gå in genom en särskild ingång och allt är särskilt corona-anpassat. Än så länge har man två deltagare och en tredje är på väg in.