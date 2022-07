De står på scen i veckans Musik på Larmtorget

Per Persson.

Per Persson. Foto: Pressbild/Jubel

Efter att bandet år 2014 tackade för sig, genom en fullsatt spelning på konserthuset Nalen i Stockholm, så fortsatte Per Persson under eget namn. Men det dröjde inte länge innan han började sakna att spela i band. Då föddes Per Persson & Nya Packet.