Den lilla kapseln räddar liv: Ny pacemaker till sjukhuset i Kalmar

Inne på hjärtavdelningen på Länssjukhuset i Kalmar sitter överläkare Jörg Carlsson på sitt kontor. Precis när KalmarPosten fått komma in på avdelningen blir det allvar med en gång - en patient är på väg in med ambulans och har drabbats av en hjärtinfarkt.

Stämningen ändras totalt och ett påtagligt fokus lägger sig över avdelningen. Inom bara några minuter behöver Jörg och hans kollegor gå in i patientens hjärta och vidga kärlen. Något som kan vara på liv och död för patienten som kommer in.

Och metoden med att just vidga kärlen på de som drabbas av hjärtinfarkt är något Jörg varit med och byggt upp under sina 20 år på sjukhuset. Så kallat PCI-verksamhet.

Trots att en person med hjärtinfarkt precis kommit in till avdelningen är Jörg lugn, det blir man efter så många år i branschen menar han. Han lämnar över hjärtinfarkten till en yngre kollega och presenterar istället anledningen till varför KalmarPosten är och hälsar på:

Nämligen en ny och liten pacemaker som Länssjukhuset opererar in. Vilket inte många andra sjukhus runtom i landet gör.

– Sedan tre år finns möjligheten för speciella patienter att operera in en kabellös pacemaker. Man sätter den direkt in i hjärtat istället för en kabel som måste gå igenom kärl. Den är mycket mindre och väger bara cirka två gram.

– Vi är det enda sjukhus som inte är universitetssjukhus som opererar in den.

– Däremot kan man inte sätta in den i mycket unga patienter, för efter att batteriet är slut så kan man inte ta ut den. Då behöver man sätta in en ny. Så har man en ung patient som under sin livstid kanske behöver upp till åtta pacemaker skulle det bli för trångt i hjärtat.