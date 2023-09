Ebbe är arkeologen som lett mer än 50 internationella projekt

En favorit låt eller artist: Gillar pop och rock’n roll från sent 50-tal och 60-talet. Bästa låten är Cupboard love med John Leyton från 1963. Lyssna gärna på den.

En film du gillar: The Father med Anthony Hopkin

– Tidsresor är ett pedagogiskt sätt att utifrån lokala platser och berättelser reflektera över samtidsfrågor. På den lokala historiska platsen genomförs en typ av rollspel utifrån ett skrivet scenario. Samtidigt som man utför en praktisk aktivitet reflekterar man över en viktig mänsklig fråga, exempelvis konflikt, könsroller, migration, makt etc.

– Tidsresekonceptet utarbetades av Kalmar läns museum i mitten på 1980-talet i ett nära samarbete med lokala skolor. Målgruppen var först skolelever, men vidgades sedan till lokalbefolkning och olika vuxna grupper eller allmänheten. Alltsedan slutet av 1980-talet har länsmuseet genomfört ungefär ett hundra heldagars tidsresor varje år och till min stora glädje så görs det fortfarande. För drygt 20 år sen började tidsresemetodiken spridas till andra länder, först Finland och USA (Minnesota, New Mexico), sedan till andra länder som Estland, Lettland, Italien, Turkiet, Serbien, Kenya, Sydafrika, Uganda. 2004 bildades den internationella organisationen Bridging Ages för att hålla ihop och sprida tidsresorna och jag blev dess förste ordförande 2007. Idag finns Bridging Ages och tidsresor i ungefär 20 länder runt om i världen.

– Efter Unionsjubiléet 1997 som blev en stor framgång med TV programmet Salve och över 200 historiska arrangemang fick länsmuseet möjlighet att utveckla tidsresemetodiken. Vi blev ett härligt gäng med arkeologer, historiker, pedagoger, sömmerska m.fl. som arbetade hårt och där ingenting var omöjligt. År 2000 fick Kalmar läns museum ett Nationellt uppdrag under tre år och vi genomförde tidsresor och historiepedagogiska projekt i samtliga län i landet, från Lycksele i norr till Skanör i söder.

Du har besökt ett antal länder under din karriär. Berätta om en minnesvärd resa.

– Genom länsmuseet har jag lett mer än 50 internationella projekt i 17 olika länder runt om i världen de senaste 20 åren. En del av länderna (Finland, Åland, USA, Turkiet, Kenya, Sydafrika) åkte jag och teamet från museet regelbundet till under många år (ofta även Linnéuniversitetet och/eller någon kommun inblandad). Otroligt många minnen förstås.

– Jag motionerar med mina ”gubbar” i Kalmar OK. Lyssnar gärna på musik från 60-talet.

Du har skrivit ett antal böcker under din karriär. Vad är röda tråden i dina berättelsen?

– Jag har skrivit två historiska ungdomsböcker, Tillbaka till Järnåldern och Tillbaka till Medeltiden, och en lång rad artiklar, allt med syfte att göra historien engagerande för unga och gamla. På uppdrag av Landskapsregeringen på Åland skrev jag under två år Ålands lärobok i historia för åk 4-6, ”Tidernas Åland”. Det innebar att jag fick se ”varenda grusväg” på Ålands många öar och upptäcka det Åländska kulturarvet.

– Jag har varit i Kenya sedan 2004 och medverkat i projekt där sedan 2011: Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum liksom Kenyanska museer, universitet och NGOs har deltagit. För fem år sen började Två Systrars församling i Kalmar engagera sig i uppförande av en skola i öknen i norra Kenya. Skolan fick namnet Two Sisters School. Från 42 elever vid starten 2019 går idag 194 elever i fem klasser i skolan. Skolan utvecklas hela tiden och har gett en framtidstro i den lokala byn och är på väg att bli en modellskola för hela regionen.

– 2020 hade vi från församlingen möjlighet att vara med vid invigningen av skolan. I år har Kalmarsundsskolan blivit vänskola till Two Sisters School, med gemensamma utbyten, vilket är mycket glädjande. Det andra projektet som jag just nu medverkar i, i Kenya handlar om Samburufolket som har en levande tradition att göra hällmålningar och hällristningar. Linnéuniversitetet leder projektet tillsammans med NGOs och National Museums of Kenya. Det har varit fantastiskt att intervjua nutida hällmålare invid deras hällmålning/ hällristning när de berättat om målningens tillkomst och vad den betyder. I maj fick jag och kollegan Peter Skoglund vara med om när några Samburukrigare målade och ristade bilder i en grotta. Både det pedagogiska och det arkeologiska projektet har besök från Kenya i augusti- september i Kalmar.