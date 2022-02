Efter pandemistrulet – nu ger Södermörerevyn extra föreställningar

För nästan två år sedan, lördagen den 7 mars 2020, var det premiär för Södermörerevyns ”Ännu mer livat på landet”. Men efter premiären ställdes alla föreställningar in på grund av Covid-19. Man försökte få till nya datum både under hösten 2020 och under våren 2021, men pandemin gjorde det inte möjligt att genomföra föreställningarna.