Emma Fransson från Kalmar föll i sudden death mot koreansk världsstjärna

Fäktaren Emma Fransson stod under tisdagsmorgonen inför en svår uppgift under världsmästerskapet i Milano som pågår just nu. Tjugoåringen från Kalmar Fäktklubb hade som motståndare fått en av världens mest erfarna och meriterade damvärjfäktare – sydkoreanskan Injeong Choi.