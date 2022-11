Emmies småländska macka knep silvermedalj under Mack-SM

Ja, man får vara nöjd ändå menar Emmie Jonsson som under fredagen tävlade med sin macka ”SMÅLAND” under Mack-SM i Stockholm som anordnades av Sveriges bagare & konditorer under fredagen. Med sig till Stockholm tog 20-åringen surdegsbröd, sallad, rosépepparkräm, friterade rotfrukter och rökt hjort ihop med pistage- och persiljepesto för att sätta ihop en macka som för Emmie betyder Småland.