En 100 år gammal etsning med Kalmar slott berättar

Under det följande decenniet var Ernst Hällgren mycket produktiv. Han hade då flyttat till Kalmar och var verksam som teckningslärare vid en av stadens skolor. Under 1920-talet skapade Ernst Hällgren många vackra bilder med motiv från den anrika staden Kalmar.

Under 20-talet gick Britta och Anders i skolan, men redan under något av 30-talets inledande år fick Anders anställning vid en livsmedelsaffär i Ljungbyholm. Det var vid den tiden de två tonåringarna möttes och förälskade sig i varandra. Nästan varje vardag cyklade Britta från Kalmar mot Ljungbyholm för att möta Anders efter arbetsdagens slut.

Britta studerade vidare på folkhögskola och en bit in på 30-talet gjorde Anders sin militärtjänstgöring på KA 2 i Karlskrona. Under tiden brevväxlade de två intensivt, och Anders lyckade oftast ta sig till Kalmar under lediga veckoslut och helger för att umgås med Britta. Tillsammans smidde de planer för en gemensam framtid.