En dag med Hemvärnet: ”Vi är ett minisamhälle”

Under övningens gång ändras förutsättningarna ständigt och det gäller för kompaniet att förbli skarpa i tankar och handling. I en ring intill skyddsobjektet står delar av kompaniet tillsammans med övningsledningen och utvärderar ett sjukvårdsmoment. Vad som gick bra, vad som gick mindre bra och vad man kan göra bättre. Under övningens gång lägger övningsledningen på så kallade ”friktioner” vid väl valda tillfällen.

– Jag är ställföreträdande kompanichef. Just nu är det jag som är kompaniets chef och leder stabsarbetet och det som kommer in här medan chefen leder mer på utsidan. Han har lite planer för eftermiddagen. Det kommer in meddelande här och jag skickar ut meddelanden. Vi får uppgifter vi ska lösa och vi får in rapporter utifrån som vi skickar vidare upp till bataljonsstaben – så allting passerar här, säger Daniel.