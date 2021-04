Erkänner barnpornografibrott - döms till samhällstjänst

Under flera år laddade mannen ned mängder av barnpornografiska bilder och filmer via fildelning, som innebar att han i sin tur delade med sig av materialet till andra. Mannen avslöjades efter att polis lokaliserats hans ip-adress, just genom att ladda hem olagligt material.