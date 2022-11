Få trycksår på länets sjukhus: ”Låg nivå”

– Antalet patienter som fått trycksår under sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå. Detta trots att vi vid detta mättillfälle hade fler riskpatienter inlagda, det vill säga skörare patienter. Alla har riskbedömts enligt en skala utifrån psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, i ett pressmeddelande.

Region Kalmar län har sett en förbättring under årens lått. De senaste åren har 5-10 patienter haft trycksår på mätdagen, som de fått under sjukhustiden. Under perioden år 2008-2010 var antalet betydligt högre – 35-50 personer hade trycksår på mätdagen.