Filmpremiär med öländska bönder i fokus

Tidigare produktioner har gjort nedslag inom den öländska sjöfarten, fisket och besöksnäringen. Sven Ekberg berättade inför fullsatt salong att skapandeprocessen tillsammans med Henrik Insulander pågått under två år för den här produktionen. Där de fått möjlighet att följa de öländska mångkonstnärerna, det vill säga bönderna, under bondeåret. Via filmen får vi får lära oss mer om skördeåret, djurhållning, vikten och uniciteten av arttätheten bland annat på de öländska sjöängarna där betesdjuren gör en viktig insats, om utdikningarna som drog fram under 1800-talet ända in på 1900-talet, om torkåren som nu drivit på dagens byggnation av bevattningsdammar och behovet av återvätning av mossar och mycket mer.