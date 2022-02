Fler lägger ut bostäder som ”kommande” – så säger mäklarna

Enligt bostadssajten Booli har trenden med ”kommande försäljning” av bostäder ökat stadigt sedan 2015. Det betyder att bostaden som annonseras inte är till salu just nu, men den kommer att bli det i framtiden. Under 2021 nåddes nya toppnoteringar där antalet annonser om kommande försäljningar ökat till över 120 000 stycken. Under 2015 låg siffran på cirka 20 000.