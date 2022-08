Flera bostadsinbrott anmälda under helgen

– Man har tagit sig in genom ett fönster och stökat runt ordentligt i huset och sökt igenom. Vi ska göra en brottsplatsundersökning och återkommer med godslista på vad som är stulet, säger polisens kommunikatör Thomas Johansson.

Någon gång under första veckan av augusti har någon också gjort inbrott i en villa, denna gång på Granvägen i Kalmar. Man ska ha tagit sig in via källaren.