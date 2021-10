Flera nya kayakomater till Kalmar och Öland: ”Fantastisk respons”

Konceptet med en kayakomat är att det är en obemannad uthyrningsstation där man bokar en kajak eller SUP via nätet och låser upp kayakomaten med en kod som man får. Alla tillbehör som behövs ingår i hyran och finns på plats. Efter paddlingsturen ställer man tillbaka utrustningen i kayakomaten.

– Vi har aldrig sett något liknande under de 25 åren vi varit i branschen. Vi har fått en fantastisk respons och det har visat sig att fler hyr från de obemannade stationerna än de bemannade. En av anledning är att man kan plocka ut sin kajak och lämna igen den vilka tider som helst på dygnet, säger Richard Öhman grundare av Point 65 Sweden och Kayakomat i ett pressmeddelande.

Kayakomat by Point 65 Sweden lanserades under våren 2021 och mer än ett dussin Kayakomater har varit i drift under sommaren runt om i Sverige. Ett 40-tal nya orter är klara och samtal med intresserade privatpersoner, båtklubbar, campingplatser, kommuner och andra näringsidkare pågår kring fler etableringar och lämpliga platser.