”Folk har sagt till mig att jag ska passa på att njuta medan jag kan”

Under vårt långa samtal berättar han om en rad roliga uppdrag genom åren. I över 25 år behandlade han spelarna i Kalmar AIK, under flera år hade han lite av vårdansvaret under skolrugbyn och han såg till att hålla ensemblen skadefri när ungdomar satte upp en Dirty Dancing-musikal, vilket slutade med att han själv fick agera statist.