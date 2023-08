Förföljde exet i flera månaders tid – man åtalas

Mannen ska ha försökt få kontakt med kvinnan i nästan ett helt år efter att relationen tog slut, från april 2022 till januari 2023. I stämningsansökan som lämnades in till Kalmar tingsrätt under måndagen radas 31 tillfällen upp som mannen försökt få kontakt med kvinnan – trots att hon blockerat honom på både på sociala medier och via telefon.