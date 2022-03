Första artisterna klara för sommarens Kalmar stadsfest

Första dagen på stadsfesten är det Klara Hammarström som äntrar Larmtorgets scen. Klara är just nu aktuell med låten Run To The Hills som hon tävlat med i Melodifestivalen i år. Stadsfestens sista dag är det Myra Granberg från Nybro som uppträder på Stortorget. Hon slog igenom med låten Tills mitt hjärta går under 2019, och har haft flera hits sedan dess.