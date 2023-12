Försvaret om sökinsatsen: ”De är föräldrar allihopa och vet vad det handlar om”

Sökinsatsen efter den 15-åriga flickan som försvann från sin bostad på Dunö under onsdagskvällen fortsätter intensivt under fredagen. På fredagsmorgonen kallades hemvärnet in för att bistå polis. Även frivilligorganisationer är involverade i sökandet efter flickan.