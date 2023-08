Från ett liv i rullstol till att köra triathlon – här är Mias resa

Vi har mötts upp vid Kattrumpan i Kalmar. Det är inte lång tid kvar tills Mia ska hoppa i vattnet på just den här platsen när startskottet går för triathlon-loppet Ironman 4:18:4 Kalmar, som tidigare kallades Mini Tri. Men det har varit en lång väg hit. År kantade av kraftiga smärtor och motgångar.

Mia tittar ner på en lapp hon har i handen. Just årtalen är det svårt med och därför har hon med sig en lapp som hon lämnar över, där händelserna står i kronologisk ordning. Ansiktsförlamningen drabbades hon av 1996, enligt lappen. Året efter blev hon sjukskriven. För en utomstående syns det inte på Mia att hon lever med funktionsnedsättningar, men för henne är det påtagligt varje dag.

– Jag satt med testet och tänkte att en treåring kan göra det här. Det var jätteenkelt, med cirklar som man skulle memorera. Mitt ex som var med satt och såg när jag gjorde detta test och tänkte ”herregud, det är inte ett enda rätt svar”. Vi hade någon timmes ledighet och när vi kom tillbaka blev mitt ex inropad av läkaren. Sedan fick jag komma in efter och fick veta att det inte var något bra resultat. Att jag är glömsk visste jag, men inte att det var så illa, minns Mia.