Från ungdomsikon till tidlös artist: Marit Bergman har kvar sin publik

– Sen får vi se hur det ter sig med akustiskt när det är stadsfest, om det kommer ramla in en massa fylleskallar och skrika på oss. Sist jag spelade på stadsfesten var det sent på kvällen med band på stora scenen. Jag hoppas att det kommer funka bra på den mindre scenen på Larmtorget också. Det blir jättemysigt.

– Ja, precis. Det är ett läger för tjejer som vill hålla på med musik. Det började småskaligt i Hultsfred 2003. Det var dels för att Rockparty fanns där men också för att musikbranschutbildningen fanns där. Jag och mina kompisar fick idén om att starta läger som ett snabbspår in för tjejer. Det är ett bra sätt att hitta en miljö där man kan få pröva och leka utan att det står någon kille som redan har spelat elgitarr i tio år och ska berätta hur man kopplar in i förstärkaren. Av egen erfarenhet vet jag att det är hämmande. Det var inte lika mycket tjejer bakom scen och i band när jag började.

Apropå förr i tiden – dina tidiga låtar som ”I will always be your soldier”, ”Adios amigos” och ”This is the year” är för många total tonårsnostalgi. Har du sett ett generationsskifte bland dina fans när du är ute och spelar, eller åldras fansen i takt med dig?