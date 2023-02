Frontalkrock på Ölandsbron – man åtalas för grov vårdslöshet

Föraren i den andra bilen, en man i 45-årsåldern, säger i förhör att han inte minns något från olyckan samt två dagar efter det hände. Han berättar dock att han hade haft en infektion i kroppen under senaste året och att han under tiden haft återkommande feber. Efter olyckan hade läkarna sagt till honom att han hade en blodförgiftning, denna kan ha funnits under en längre tid men att han fick diagnosen först efter olyckan. Han misstänker att allt detta kan ha bidragit till hans körning. Dessutom säger han att han under dagen hade planterat blommor som är giftiga och att han kanske fick i sig något av detta som kan ha påverkat körningen.