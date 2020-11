Fullsatta shower ställdes in – satsar på take away

Nyöppnade TeaterVallen tog ett hårt slag i och med de skärpta restriktionerna i Kalmar län. I ett svep ställes tolv slutsålda showkvällar med teatersupé in. En känsla av uppgivenhet och tomhet infann sig hos ägarna.

Foto: Pressbild

– Det första man tänkte på var givetvis den besvikelse alla gäster, som sett fram emot att besöka oss, känner, säger Therése Norbäcker i ett pressmeddelande, som tillsammans med sambon Adam Lindrooz driver TeaterVallen.

När showkvällarna ställdes stod man nu med mat för 700 gäster som inte kommer att komma.

– Visserligen är det en riktigt jobbig situation vi står inför, men det går inte att bara kasta in handduken, vi måste satsa vidare, säger Therese.

För att vända situationen har man nu startat konceptet Take away – ät din teatersupé hemma.