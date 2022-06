Gård i Kalmar med i projekt – svenskt lantbruk ska bli mindre importberoende

Gårdarna har under senaste året att låtit minst åtta kor utfodras med enbart vallfoder och spannmål och resultatet har sammanställts i en serie reportage i tidningen Ekologiskt Lantbruk.

Så hur har resultatet blivit? Hittills har försöken lett till ett något sämre netto på samtliga gårdar. Dock saknas det bara mellan 0,7 och 1,8 kilo mer mjölk per dygn för att de kor som fått foder utan proteinkoncentrat ska bli mer lönsamma än de kor som haft proteinkoncentrat i foderstaten. Korna som bara har fått grovfoder och spannmål har mjölkat mellan 29 och 38 kilo ecm per ko och dygn under de första tre till fem laktationsmånaderna.