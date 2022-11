Garnhandlaren om Årets Julklapp: ”Kan nog bli ett uppsving”

Garnhandlaren Marianne Holm som driver ”Mariannes Garnbod” i Kalmar fick sig en positiv överraskning under torsdagsmorgonen – i år blev nämligen det hemstickande plagget Årets Julklapp 2022. Vilket är helt rätt i tiden, menar Marianne.

I garnaffären syns kunder som kanske har tagit sig in till stan för att kolla in garn efter Handelns Utredningsinstituts presentation, och efter att kriget i Ukraina inleddes i början av året och priserna steg i samma takt så har Marianne märkt av en ökning i försäljningen av garn till raggsockor. Allt för att hålla värmen under en kall vinter.