Gemenskap och vinnarskallar i rullstolsinnebandylaget: ”Man känner sig välkommen”

– Man får lite längre tag innan armarna möter hjulen, flikar Richard Gunnarsson in.

Alicia kom från Norrköping till Kalmar för att studera och började spela med laget under 2021. Hon har tidigare spelat tennis i nio år, vilket hon ser som en erfarenhet att dra nytta av i innebandyn.

Sargen dras åt sidan och spelarna rullar in på planen. De samlas i en ring i mitten för en genomgång om träningens upplägg. Det är förutom glada miner även ett fokus och beslutsamhet. Höga rop om konstruktiv kritik och positionsbyte studsar längs väggarna i hallen.

– Det är väldigt givande att vi har med spelare som har varit med i landslaget när man kommer in som ny. Bara med hur man tejpar händerna eller hur jag ska skjuta på bästa sätt, säger Pontus.

Under matchspelet på träningen är det tuffa tag och tajt spel. Spelarna får jobba hårt för att hitta lediga ytor och komma till avslut. I ena målet storspelar Samuel Holvisalo och plockar ner långskott efter långskott. Han och Lasse Sjöberg berättar under vattenpausen hur det var när de kom in i innebandygemenskapen.